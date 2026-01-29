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29 января, 09:15

«С этого момента станет сложнее»: Jame высказался после победы PARIVISION на BLAST Bounty Winter 2026

Игроки PARIVISION.
Фото BLAST

Капитан PARIVISION Джами «Jame» Али рассказал о том, что значит для него и его коллектива успех на турнире BLAST Bounty Winter 2026 по CS2. Он уверен в том, что расслабляться нельзя, а в дальнейшем PARIVISION ждут серьезные трудности.

«Один турнир ничего не показывает. Мы пока новая команда, никто до конца не понимает, как мы двигаемся, в то время как мы имели возможность следить за ними на протяжении всех их карьер — в смысле, я говорю это от лица моих молодых ребят. С этого момента нам станет гораздо сложнее. А еще любая система со временем эволюционирует или начинает стагнировать, как любое живое существо. Не могу сказать, что ждет нас дальше. Посмотрим», — высказался Jame.

Напомним, что чемпионство принесло PARIVISION свыше 254 тысяч долларов призовых при общем призовом фонде турнира по CS2 в размере 452 тысяч долларов.

Владислав Корякин

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