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3 марта, 18:30

С 13 по 15 марта в Москве состоится финал Warface Astrum League 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Анонс финала Warface Astrum League 2025.
Фото Astrum

Восемь сильнейших команд сразятся за призовой фонд 10 миллионов рублей и звание чемпиона.

На протяжении трех дней будет проходить онлайн-трансляция матчей на площадках «VK Видео», YouTube и Twitch. Зрители смогут поболеть за любимые команды, а также получить ценные подарки за просмотр.

14 и 15 марта матчи пройдут в открытом формате со зрителями. Всех посетителей ждет встреча с любимыми киберспортсменами, розыгрыши, зона с ретроиграми, общение с командой Warface и другие сюрпризы от организаторов.

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