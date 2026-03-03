С 13 по 15 марта в Москве состоится финал Warface Astrum League 2025

Восемь сильнейших команд сразятся за призовой фонд 10 миллионов рублей и звание чемпиона.

На протяжении трех дней будет проходить онлайн-трансляция матчей на площадках «VK Видео», YouTube и Twitch. Зрители смогут поболеть за любимые команды, а также получить ценные подарки за просмотр.

14 и 15 марта матчи пройдут в открытом формате со зрителями. Всех посетителей ждет встреча с любимыми киберспортсменами, розыгрыши, зона с ретроиграми, общение с командой Warface и другие сюрпризы от организаторов.