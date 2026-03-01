Взрывной рост и новая аудитория: число компьютерных клубов в России превысило 4695 за 2025 год

Российская индустрия компьютерных клубов продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста: по итогам 2025 года количество игровых заведений в стране увеличилось на 29% и достигло 4695 точек. Таким образом, общая численность игровых ПК, доступных для посетителей, уже перешагнула порог в 100 тысяч машин.

Аналитики рынка фиксируют устойчивый тренд на «клубную культуру»: за последние три года количество игровых центров выросло более чем вдвое, а среднегодовой темп роста (CAGR) составляет около 50%. Если в 2023 году в России насчитывалось 2012 клубов, а в 2024 — 3165, то к концу 2025 года этот показатель уверенно закрепился на отметке 4695. Такой бурный рост превращает Россию в один из крупнейших и самых быстрорастущих рынков LAN-клубов в мире.