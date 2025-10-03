Runa Team одерживает верх над Yellow Submarine на квалификации PGL Wallachia Season 6

Российские команды в очередной раз столкнулись в схватке — победа досталась коллективу во главе с Магомедом «nesfeer» Курбановым.

Встреча прошла крайне напряженно с переходом инициативы — 2-1 в пользу Runa Team. Причем YeS уступили первую карту всего за 32 минуты — 15:6 и трон сломан, далее на второй удалось реабилитироваться, но с меньшим числом фрагов — 27:23, помогло экономическое преимущество в 22 тысячи. Третья стала решающей — Runa Team изначально начали доминировать, что и привело к успеху — 32:19.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который пройдет с 13 по 23 ноября в Бухаресте (Румыния). Сейчас проходят закрытые отборочные соревнования, которые определят игроков основной стадии, помимо тех, кто уже получил приглашения. Призовой фонд турнира составит 1 миллион долларов.