Руководители невышедшего мультиплеерного проекта по The Last of Us создали собственную студию

Руководители из Naughty Dog после отмены мультиплеера по The Last of Us в 2023 году решили создать собственную студию.

Из-за больших расходов студия решила снять с производства проект. Спустя два года геймдиректор Винит Аргавалм и творческий директор Джо Петтинати основали собственную организацию для создания схожей игры, которую не смогли реализовать ранее. «Я работал в основном над Uncharted 4: A Thief's End, Uncharted: The Lost Legacy и The Last of Us Part II, над кампанией и мультиплеером.

Одной из моих главных задач были боссы, и в играх Naughty Dog это обычно схватки один на один. Я хотел, чтобы у людей было ощущение, будто они сражаются с другим игроком, а не искусственным интеллектом. Я ушёл и основал свою студию, вдохновившись потенциалом смешения кинематографичного экшена, свойственного Naughty Dog, с мультиплеером», — Винит Аргавалм.

Название созданной студии пока не раскрывается. Сам Аргавалм назвал проект AAA-инди.

Филатов Руслан