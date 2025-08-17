CyberPRO
17 августа, 18:19

Руководители невышедшего мультиплеерного проекта по The Last of Us создали собственную студию

Постер The Last of Us.
Фото Steam

Руководители из Naughty Dog после отмены мультиплеера по The Last of Us в 2023 году решили создать собственную студию.

Из-за больших расходов студия решила снять с производства проект. Спустя два года геймдиректор Винит Аргавалм и творческий директор Джо Петтинати основали собственную организацию для создания схожей игры, которую не смогли реализовать ранее. «Я работал в основном над Uncharted 4: A Thief's End, Uncharted: The Lost Legacy и The Last of Us Part II, над кампанией и мультиплеером.

Одной из моих главных задач были боссы, и в играх Naughty Dog это обычно схватки один на один. Я хотел, чтобы у людей было ощущение, будто они сражаются с другим игроком, а не искусственным интеллектом. Я ушёл и основал свою студию, вдохновившись потенциалом смешения кинематографичного экшена, свойственного Naughty Dog, с мультиплеером», — Винит Аргавалм.

Название созданной студии пока не раскрывается. Сам Аргавалм назвал проект AAA-инди.

Филатов Руслан

