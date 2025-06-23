Российский игрок «Something» выиграл Major по Valorant в составе Paper Rex

Paper Rex из Юго-Восточной Азии, за которую выступает россиянин Илья «Something» Петров, обыграла Fnatic в гранд-финале Valorant Masters Toronto. Решающая карта завершилась со счетом 3:1.

За победу команда получила приз в размере 350 тысяч долларов. Это первый титул такого уровня для Paper Rex.

Второе место заняла Fnatic с другим россиянином — Тимофеем «Chronicle» Хромовым и получила 200 тысяч долларов в качестве награды.

Valorant Masters Toronto прошел с 7 по 22 июня в Канаде. Призовой фонд составил 1 миллион долларов.