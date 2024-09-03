Российские киберспортсмены поедут на Олимпиаду в 2025 году только на равных условиях с остальными участниками

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал, при каком условии спортсмены из РФ поедут на первую киберспортивную Олимпиаду, которая состоится в 2025 году в Саудовской Аравии.

«Конечно, для федерации важно участвовать в Олимпийских киберспортивных играх. Среди спортсменов есть желающие. Нам важно, чтобы спортсмены принимали участие, но только если не будет никакой дискриминации. Ведь если дискриминация начинается, то это уже нельзя называть спортом. Мы следим за развитием событий, и пока что нет никакой ясности. Нет информации, как будет проходить отбор, какие игры там будут... Мой прогноз — большинство игр будут связаны с симулятором, а проводить это будет не МОК, а кто-то из киберспортивных турнирных операторов», — сказал Смит ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) учредил Олимпийские киберспортивные игры в июне 2024 года.