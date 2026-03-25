Российская команда Team Yandex оказалась сильнее MOUZ в групповой стадии ESL One Birmingham 2026

Российская команда столкнулась с интернациональным коллективом — итоговый счет встречи составил 2-0.

Прошла следующая волна матчей на ESL One Birmingham 2026 в формате Bo2. Матч оказался интересным и необычным — первая карта прошла штатно — 32:21 и 25 тысяч перевеса. Вторая шла неожиданным образом — экономический перевес Яндекса перевалил за 69 тысяч, а счет встречи оставался небольшим — 4:9 в пользу «мышек».

ESL One Birmingham 2026 — киберспортивный турнир по Dota 2, который проходит в Бирмингеме (Великобритания) с 22 по 29 марта. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.