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9 февраля 2025, 22:31

Российская Team Spirit проиграла в финале турнира по CS2 в Польше

Алина Савинова

Французская киберспортивная команда Team Vitality стала победителем турнира по CS2 — Intel Extreme Masters 2025 в Катовице (Польша).

В финале соревнования представители французского коллектива обыграли российскую Team Spirit. Матч завершился со счетом 3-0 (13:6, 13:5, 13:11).

За Team Spirit выступают российские игроки Борис «magixx» Воробьев, Леонид «chopper» Вишняков, Данил «donk» Крышковец, Дмитрий «shiro» Соколов и украинец Мирослав «zont1x» Плахотя.

Победители турнира в Польше получат 400 тысяч долларов, команда, занявшая второе место — 180 тысяч долларов. Общий призовой фонд Intel Extreme Masters 2025 составляет 1 миллион долларов.

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