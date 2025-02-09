Российская Team Spirit проиграла в финале турнира по CS2 в Польше
Французская киберспортивная команда Team Vitality стала победителем турнира по CS2 — Intel Extreme Masters 2025 в Катовице (Польша).
В финале соревнования представители французского коллектива обыграли российскую Team Spirit. Матч завершился со счетом 3-0 (13:6, 13:5, 13:11).
За Team Spirit выступают российские игроки Борис «magixx» Воробьев, Леонид «chopper» Вишняков, Данил «donk» Крышковец, Дмитрий «shiro» Соколов и украинец Мирослав «zont1x» Плахотя.
Победители турнира в Польше получат 400 тысяч долларов, команда, занявшая второе место — 180 тысяч долларов. Общий призовой фонд Intel Extreme Masters 2025 составляет 1 миллион долларов.
Новости