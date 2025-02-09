Российская Team Spirit обыграла украинцев и вышла в финал турнира по CS2

Российская команда по CS2 Team Spirit обыграла украинскую NaVi в полуфинале турнира Intel Extreme Masters 2025 в Катовице (Польша).

Матч завершился со счетом 2-0 (13:8, 16:14). В финале Team Spirit встретится с французской командой Team Vitality. Встреча пройдет в воскресенье, 9 февраля и начнется в 19.00 (мск).

За Team Spirit выступают российские игроки Борис «magixx» Воробьев, Леонид «chopper» Вишняков, Данил «donk» Крышковец, Дмитрий «shiro» Соколов и украинец Мирослав «zont1x» Плахотя.

Призовой фонд турнира Intel Extreme Masters 2025 составляет 1 миллион долларов. Победители получат 400 тысяч долларов, команда, занявшая второе место — 180 тысяч долларов.

В январе этого года Team Spirit уже выигрывала крупный турнир BLAST Bounty Spring 2025, который прошел в Копенгагене (Дания).