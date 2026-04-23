CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

23 апреля, 13:30

Российская PARIVISION выиграла у перуанской South America Rejects на турнире PGL Wallachia Season 8

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды PARIVISION.
Фото PARIVISION

Российская киберспортивная организация оказалась сильнее перуанской команды — итоговый счет встречи составил 2-1.

Противостояние выдалось интересным, проигравшая South America Rejects отправляется в нижнюю сетку плей-офф. Первая карта продлилась более 45 минут — 22:40 в пользу перуанского коллектива. Вторая отошла уже россиянам на 39-й минуте — 26:13. Решающая третья продлилась 37 минут — 23:14 и принесла победу PARIVISION.

PGL Wallachia Season 8 — киберспортивный турнир по Dota 2, который проходит с 18 по 26 апреля в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Сборную России по хоккею не допустили до ЧМ-2027. ИИХФ продлила отстранение — теперь ФХР идет в CAS
Еще одна команда отказалась от Дзюбы, «Зенит» нашел очередного тусовщика, побег Барко из «Спартака» срывается. Трансферные слухи РПЛ
Силы ПВО сбили восемь БПЛА над Воронежской областью за ночь
«Есть люди-вампиры, а Ваня — наоборот. Доброта! Обаяние! Позитив!» Памяти Ивана Едешко
Эксперт дал советы по выбору отделки в новостройке
Что произошло за ночь 31 июля. Главное
Популярное видео
Андрей Кириленко — о семье и принципах
Андрей Кириленко — о семье и принципах
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
ИИХФ не допустила сборные России всех возрастов до ЧМ-2027
ИИХФ не допустила сборные России всех возрастов до ЧМ-2027
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Авангард» подписал русского канадца
«Авангард» подписал русского канадца
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Xtreme Gaming проиграли российской Team Spirit на турнире PGL Wallachia Season 8

Россияне из Aurora Gaming разгромили Heroic на турнире PGL Wallachia Season 8
Новости
RSS RSS
Все новости