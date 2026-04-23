Российская PARIVISION выиграла у перуанской South America Rejects на турнире PGL Wallachia Season 8

Российская киберспортивная организация оказалась сильнее перуанской команды — итоговый счет встречи составил 2-1.

Противостояние выдалось интересным, проигравшая South America Rejects отправляется в нижнюю сетку плей-офф. Первая карта продлилась более 45 минут — 22:40 в пользу перуанского коллектива. Вторая отошла уже россиянам на 39-й минуте — 26:13. Решающая третья продлилась 37 минут — 23:14 и принесла победу PARIVISION.

PGL Wallachia Season 8 — киберспортивный турнир по Dota 2, который проходит с 18 по 26 апреля в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.