Российская команда PARIVISION сыграет с интернациональной Team Falcons на BLAST Open Spring 2026

Два ярких состава — один состоит из звездных игроков, а другой не так давно стал открытием про-сцены — стоит ожидать громких хайлайтов.

Матч начнется в 20.30 по Москве и пройдет в формате Bo3. Обе команды — заслуженно считаются сильнейшими — по ставкам букмекеров в приоритете «соколы», хотя история встреч показывает обратное — 3:0 в пользу PARIVISION. Возможно, что Team Falcons попытаются отыграться за предыдущие поражения.

BLAST Open Spring 2026 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, что проходит с 18 по 29 марта в Роттердаме (Нидерланды). Призовой фонд соревнований составляет 450 тысяч долларов.