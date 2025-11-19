Российская BetBoom Team выиграла у GamerLegion на PGL Wallachia Season 6

Команда из России смогла забрать две карты из трех, что позволило пройти в плей-офф соревнований — итоговый счет встречи 2-1.

«БетБум» отдали соперникам первую карту — 10:21, а затем смогли целиком перехватить инициативу в свою пользу. Вторую — BB играли за силы Тьмы и смогли выйти на 25:12 с перевесом в 39 тысяч, затем на третьей счет составил 33:11 и более 41 тысячи экономического преимущества.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который проходит с 15 по 23 ноября в столице Румынии — Бухаресте. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.