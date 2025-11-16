CyberPRO
Сегодня, 16:00

PARIVISION выиграли у Team Cobra на PGL Wallachia Season 6

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды PARIVISION.
Фото PARIVISION

Российский коллектив одержал уверенную победу над перуанцами — итоговый счет составил 2-0.

Это первая победа для «Пари» на турнире, однако явно не последняя, команда находится среди фаворитов. Выиграть удалось обе карты, причем с перевесом как и по киллам — 39:22 и 26:11, так и по экономической составляющей — 31 и 24 тысячи соответственно. Ранее Team Cobra уже проиграли китайской Xtreme Gaming.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который проходит с 15 по 23 ноября в столице Румынии — Бухаресте. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.

