Россия останется в составе Международной федерации киберспорта несмотря на требования Украины

Федерация компьютерного спорта Украины в очередной раз предложила навсегда отстранить российских киберспортсменов от соревнований, а также исключить Россию из состава Международной федерации киберспорта (IESF). Этот вопрос обсудили на съезде IESF, который прошел 18 ноября в Эр-Рияде.

На съезде присутствовали 76 федераций из разных стран. В итоге предложение было отклонено — абсолютное большинство из них поддержало Россию.