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Сегодня, 16:43

Россия останется в составе Международной федерации киберспорта несмотря на требования Украины

Евгения Воскресенская
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Фото ru.freepik.com

Федерация компьютерного спорта Украины в очередной раз предложила навсегда отстранить российских киберспортсменов от соревнований, а также исключить Россию из состава Международной федерации киберспорта (IESF). Этот вопрос обсудили на съезде IESF, который прошел 18 ноября в Эр-Рияде.

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На съезде присутствовали 76 федераций из разных стран. В итоге предложение было отклонено — абсолютное большинство из них поддержало Россию.

Источник: ТАСС
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