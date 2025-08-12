ROC Esports лидирует после первого дня Esports World Cup 2025 по PUBG

ROC Esports лидирует по результатам первого игрового дня Esports World Cup 2025 по PUBG.

В стартовый день турнира были проведены матчи между группами А и B. Топ-3 команды на данный момент — это ROC Esports (62 очка), Gen.G Esports (54 очка) и T1 (49 очков).

13 августа пройдут матчи между группами А и С, начало — в 14.00 мск.

Esports World Cup 2025 по PUBG проходит с 12 по 16 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Призовой фонд турнира — 2 миллиона долларов.

Руслан Филатов