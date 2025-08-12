CyberPRO
12 августа, 21:29

ROC Esports лидирует после первого дня Esports World Cup 2025 по PUBG

Esports World Cup 2025.
Фото EWC

ROC Esports лидирует по результатам первого игрового дня Esports World Cup 2025 по PUBG.

В стартовый день турнира были проведены матчи между группами А и B. Топ-3 команды на данный момент — это ROC Esports (62 очка), Gen.G Esports (54 очка) и T1 (49 очков).

13 августа пройдут матчи между группами А и С, начало — в 14.00 мск.

Esports World Cup 2025 по PUBG проходит с 12 по 16 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Призовой фонд турнира — 2 миллиона долларов.

Руслан Филатов

