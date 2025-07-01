Результаты первого дня Winline EPIC Standoff 2 PawPaw: Ep.1

Сначала Amkal Esports встретилась с Enjoy. Встреча закончилась со счетом 2-0. Команда Enjoy покинула турнир, а Amkal предстоит встретиться с командой из верхней сетки, которая станет известна 2 июля.

Затем состоялся второй матч — между CYBERHERO и RevialGG. Счет встречи составил 1-2 в пользу RevialGG. Следующая встреча для состава пройдет 3 июля в 18.00.

Winline EPIC Standoff 2 PawPaw: Ep.1 — СНГ-турнир, который организует компания Winline по мобильной дисциплине Standoff 2. Призовой фонд турнира — 2 миллиона рублей.