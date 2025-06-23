Результаты матча Xtreme Gaming-BetBoom Team на PGL Wallachia Season 5

Победу одержал коллектив BetBoom со счетом 2:0.

Российская команда одержала верх над китайским коллективом Xtreme Gaming со счетом 2-1. Соперник не смог оказать должного сопротивления на первой и второй картах и теперь отправится в нижнюю сетку 1-2, где сейчас находятся AVULUS, Heroic, Nigma и VP. Встреча между аутсайдерами пройдет в 16.00 и 19.00 по московскому времени.

PGL Wallachia Season 5 — крупное киберспортивное событие, начальный призовой фонд составляет 1 миллион долларов. В этот раз турнир пройдет с 21 по 29 июня.