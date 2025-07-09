Результаты матча Team Heretics-Titan Esports Club на EWC 2025 VALORANT

Встреча закончилась со счетом 2-1 в пользу интернационального коллектива Team Heretics.

Сначала состав уступил Titan Esports Club со счетом 10:13, но затем на второй карте Haven они смогли сравнять счет, выйдя на 14:12. Sunset стал решающей картой для «еретиков», они обыграли китайский состав со счетом 13:6.

EWC 2025 VALORANT — киберспортивный турнир, который проходит в Саудовской Аравии в Эр-Рияде с 8 по 13 июля. Призовой фонд соревнования составляет 1,125 миллионов долларов.