Результаты матча Rostik Team vs Ramzes Team: самая ожидаемая победа
Прошел первый матч второго этапа BetBoom Streamers Battle 10.
На групповом этапе BetBoom Streamers Battle 10 по Dota 2 команда Романа «RAMZES666» Кушнарева обыграла Rostik Team со счетом 0:2. Теперь отряд во главе с Ростиславом «rostislav999» Протасеней ушел в нижнюю сетку турнира.
Далее в игровом дне состоится поединок между GoodWin и Stariy_bog Team. Встреча начнется 6 июня в 19:00 мск.
Соревнования в этот раз проходят с 29 мая по 8 июня в онлайн-формате. Призовой фонд турнира — 5 миллионов рублей.
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