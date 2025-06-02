Результаты игр БРИКС: Россия против Китая и Турции

Завершился Третий БРИКС Чемпионат по Tekken 8 в Москве, в котором принял участие 41 игрок из 21 страны.

В финале российский спортсмен Сергей «Strog» Платов занял 3-е место.

«В этом году в турнире участвовало больше стран, соперники стали серьезнее и сильнее, а те, кто участвовал в прошлом году, очень хорошо подтянули свой уровень игры. К сожалению, та стратегию, которой я планировал придерживаться, не сработала», — прокомментировал свою игру Сергей «Strog» Платов.

Итоговый пьедестал турнира выглядит следующим образом:

1-е место — Жоулинь «XCC» Чен (Китай)

2-е место — Эмре «KaizokuLars» Озтюрк (Турция)

3-е место — Сергей «Strog» Платов (Россия)