Resolut1on объявил о заморозке Eternal DOTA League

Роман «Resolut1on» Фоминок заявил о закрытии проекта до «лучших времен». Легендарный оффлейнер признал, что его навыков было недостаточно для осуществления всех амбиций Eternal DOTA League.

«Было допущено коллосальное количество критических ошибок, и я сильно надеялся на компетенцию партнера, где-то слишком перекладывал ответственность». — заявил двукратный финалист TI.

Администрация EDL сообщила, что лига не закрывается и не прекращает работу, подчеркнув: «То, что мертво, умереть не может».