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Resolut1on объявил о заморозке Eternal DOTA League

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Resolut1ion.
Фото Hawk

Роман «Resolut1on» Фоминок заявил о закрытии проекта до «лучших времен». Легендарный оффлейнер признал, что его навыков было недостаточно для осуществления всех амбиций Eternal DOTA League.

«Было допущено коллосальное количество критических ошибок, и я сильно надеялся на компетенцию партнера, где-то слишком перекладывал ответственность». — заявил двукратный финалист TI.

Администрация EDL сообщила, что лига не закрывается и не прекращает работу, подчеркнув: «То, что мертво, умереть не может».

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