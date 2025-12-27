Расписание соревнований BetBoom Streamers Battle x Динамо 4 по CS2

Сейчас проходит стадия плей-офф — все матчи турнира проводятся в формате Bo3, а последние дни LAN-турнира пройдут в оффлайне.

Противостояние состоится в двух сетках нижней и верхней — CS2NEWS Team — «КиберДинамо», Shadowkek Team — Buster Team. Местом проведения полуфиналов станет волейбольная арена «Динамо» на улице Василисы Кожиной, 13.

На сегодня назначено два матча:

В 15:00 начнется игра между CS2NEWS Team и «КиберДинамо»

18:30 стартует вторая встреча Shadowkek Team сыграют с Buster Team

BetBoom Streamers Battle x Динамо 4 — киберспортивный турнир по CS 2, что проходит с 18 по 28 декабря в столице России. Призовой фонд соревнований составляет 5,35 миллиона рублей.