Появилось расписание третьего дня плей-офф PGL Wallachia Season 5

Стало известно расписание очередного игрового дня на PGL Wallachia Season 5. Сначала в бой вступят команды из нижней сетки: в 10.00 МСК состоится встреча между Team Spirit и Xtreme Gaming, а в 13.00 МСК сразятся BetBoom Team и Natus Vincere. Затем в битве за выход в гранд-финал турнира сойдутся Team Liquid и Gaimin Gladiators. Финал верхней сетки начнется в 16.00 МСК.

Победитель ивента в Бухаресте получит 300 тысяч долларов.