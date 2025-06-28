CyberPRO
28 июня, 01:16

Появилось расписание третьего дня плей-офф PGL Wallachia Season 5

Алексей Буланов
Collapse.
Фото CS2

Стало известно расписание очередного игрового дня на PGL Wallachia Season 5. Сначала в бой вступят команды из нижней сетки: в 10.00 МСК состоится встреча между Team Spirit и Xtreme Gaming, а в 13.00 МСК сразятся BetBoom Team и Natus Vincere. Затем в битве за выход в гранд-финал турнира сойдутся Team Liquid и Gaimin Gladiators. Финал верхней сетки начнется в 16.00 МСК.

Победитель ивента в Бухаресте получит 300 тысяч долларов.

