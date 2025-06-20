Появилось расписание первых матчей на PGL Wallachia Season 5
Опубликовано официальное расписание стартовых игр PGL Wallachia Season 5. Ставший регулярным ивент в Бухаресте, пройдет с 21 по 29 июня. 16 команд будут бороться за призовой фонд в 1 миллион долларов. В первом туре состоятся матчи: Team Tidebound — Virtus.pro, Aurora Gaming — OG, BetBoom Team — Edge, Team Spirit — Wildcard, Gaimin Gladiators — AVULUS, Tundra Esports — Xtreme Gaming, Team Liquid — HEROIC, Nigma Galaxy — Natus Vincere.
Расписание первых матчей на PGL Wallachia Season 5.
Фото liquipedia
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