Расписание матчей турнира BLAST Bounty 2025 Season 2 Finals

На Мальте начнется столкновение между лучшими командами, фавориты — MOUZ, Vitality, Team Spirit, The Mongolz.

Четвертьфинал 14 августа откроет 4 команды:

17.00 — MOUZ против Astralis

20.00 — The Mongolz столкнутся с Aurora

15 августа пройдет еще две встречи:

17.00 — Vitality сыграют с Team Liquid

20.00 — Team Spirit выступят против Virtus.pro.

BLAST Bounty 2025 Season 2 Finals — заключительный турнир, который проходит на Мальте с 14 по 17 августа. Призовой фонд соревнований по CS2 составляет 500 тысяч долларов.