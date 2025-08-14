Расписание матчей турнира BLAST Bounty 2025 Season 2 Finals
На Мальте начнется столкновение между лучшими командами, фавориты — MOUZ, Vitality, Team Spirit, The Mongolz.
Четвертьфинал 14 августа откроет 4 команды:
- 17.00 — MOUZ против Astralis
- 20.00 — The Mongolz столкнутся с Aurora
15 августа пройдет еще две встречи:
- 17.00 — Vitality сыграют с Team Liquid
- 20.00 — Team Spirit выступят против Virtus.pro.
BLAST Bounty 2025 Season 2 Finals — заключительный турнир, который проходит на Мальте с 14 по 17 августа. Призовой фонд соревнований по CS2 составляет 500 тысяч долларов.
