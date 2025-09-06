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RAMZES666 негативно о Tobi игроке Tundra: «Если бы мне сказали ехать на TI с Tobi, я бы не поехал»

Роман «RAMZES666» Кушнарёв.
Фото cybersport.ru

RAMZES666 негативно высказался о Tobi, игроке Tundra Esports, который заменил Whitemon на TI14.

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Роман «RAMZES666» Кушнарёв заявил, что отказался бы играть за Tundra Esports на The International 2025, если бы узнал, что партнером будет Тобиас Tobi Бучнер. Об этом он сказал во время комментария матча Tundra против Heroic.

Роман «RAMZES666» Кушнарев: «Был бы угар, если бы я играл в Tundra, и мне говорят: «Whitemon не может на TI поехать, играем с Tobi». Я бы сказал: «Не, [к чёрту], берите две замены, я не поеду»».

Tobi заменил Мэтью Whitemon Филмона, который не смог приехать из-за визовых проблем. Tundra завершила групповой этап с двумя победами и тремя поражениями и сыграет в стыковом матче за выход в плей-офф.

The International 2025 проходит с 4 по 14 сентября в Германии. Призовой фонд составляет 2,39 миллиона долларов.

Филатов Руслан

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