RAMZES666 пообещал покрасить волосы в красный, если BetBoom Team выиграет TI 14

Роман «RAMZES666» Кушнарев во время стрима на Twitch пообещал покрасить волосы в красный цвет, если BetBoom Team победит на The International 2025. Алик «V-Tune» Воробей предложил свои условия: покраситься в синий, если команда Aurora выйдет в финал. Андрей «Afoninje» Афонин отказался от участия в пари, сославшись на негативный опыт окрашивания.

В шутливой форме участники беседы также обсудили возможные условия для других команд. К примеру, V-Tune предложил RAMZES666 покраситься в жёлтый, если NAVI выйдут в финал, на что Роман ответил ещё более радикальным предложением — побрить Алика налысо и сбрить брови.

На данный момент BetBoom Team провела два матча на турнире: проиграла Nigma Galaxy со счётом 1:2 и одержала победу над BOOM Esports — 2:0.