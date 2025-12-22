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22 декабря 2025, 22:50

RAMZES666 — об успехе Team Yandex после ухода Solo: «Понимаете, в ком проблема была?»

Solo.
Фото Esports World Cup

Стример Роман «RAMZES666» Кушнарев поднял вопрос о том, в чем заключалась причина грандиозного успеха Team Yandex по итогам DreamLeague Season 27. Своим комментарием он решил подшутить над своим бывшим тиммейтом Алексеем «Solo» Березиным, который ранее выступал в составе этой команды.

«Представьте, Team Yandex кикнула Solo — сразу топ-1 на турике. Вы вообще понимаете, в чем проблема-то была — или в ком?», — высказался RAMZES666 после победы Team Yandex в гранд-финале DreamLeague Season 27.

Отметим, что Алексей «Solo» Березин покинул Team Yandex в августе 2025 года. С того момента команда претерпела ряд изменений в составе, а в декабре 2025 года одержала победу на DreamLeague Season 27.

Владислав Корякин

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