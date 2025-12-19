RAMZES666 озвучил условие, при котором может оказаться в составе PARIVISION

Российский киберспортсмен Роман «RAMZES666» Кушнарев рассказал, при каких условиях он может оказаться в составе PARIVISION по Dota 2. Полноценного возвращения в киберспорт он пока не рассматривает, однако назвал причину, которая могла бы сыграть за российскую команду на третьей позиции вместо Дмитрия «DM» Дорохина.

«Нет, не пошел бы. А что мне там делать? Я же лоускилл. В целом я бы мог, но как будто это просто не случится. Только перед «Интом», если Димасик [DM] вдруг заболеет», — ответил Роман на вопрос о том, пошел ли бы он в PARIVISION во время трансляции на своем канале на платформе Twitch.

Напомним, что RAMZES666 долгое время выступал на профессиональной сцене и стал известен благодаря выступлениям за Virtus.pro, EG и Tundra, однако в сентябре 2024 года ушел в инактив и сделал акцент на стриминговой деятельности.

Владислав Коряки