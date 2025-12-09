Pure~ рассказал, благодаря чему Tundra смогла победить на BLAST Slam V

Российский киберспортсмен Иван Pure~ Москаленко поделился секретом победы Tundra Esports на минувшем BLAST Slam V. В гранд-финале турнира его команда одолела Yandex Team со счетом 3:0.

«Да что рассказывать? Фришный какой-то финал. Напряжение только в первой игре было. Нормальные драфты у нас. Нормальных героев начали пикать — видишь, турик выиграли», — рассказал Иван на трансляции Андрея Afoninje Афонина на платформе Twitch.

BLAST Slam V — тир-1-турнир по Dota 2, который проходил в смешанном формате с 25 ноября по 7 декабря. 25-30 ноября — онлайн-часть, 5-7 декабря — LAN-ивент в Чэнду, Китай. 12 топовых Dota 2-коллективов сражались за престижный титул и призовой фонд 1 миллион долларов. Победителем прошлого турнира серии BLAST также стала Tundra Esports, переигравшая в финале Team Falcons со счетом 3:2.

Владислав Корякин