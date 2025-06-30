Illidan рассказал о правилах общения в команде

Илья Illidan Пивцаев поделился основными принципами правильной коммуникации в коллективе во время его стрима. «Первое — будь человеком. Обращайся с людьми так, как хочешь, чтобы обращались с тобой. В обычной жизни это не всегда работает, однако в коллективе все быстро становится на свои места: если ведешь себя как нехороший человек, очень скоро получишь то же в ответ. Второе — не бойся стоять за правду. Если у тебя есть аргументы, отстаивай свою позицию твердо. Но если аргументов нет, не лезь напролом».