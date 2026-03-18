Power Rangers выиграли у AVULUS на CCT Season 2 S8 по Dota 2

СНГ-коллективы сыграли в нижней сетке соревнований — итоговый счет встречи составил 2-0.

Противостояние выдалось крайне удачным для Power Rangers — они уверенно забрали обе карты. Сначала выиграли на 38-й минуте — 37:18 и экономический перевес в 27 тысяч, а затем смогли завершить на 41-й минуте со счетом — 32:12.

CCT Season 2 S8 — европейский киберспортивный турнир по Dota 2, проходит с 12 по 20 марта. Призовой фонд соревнований составляет 40 тысяч долларов.