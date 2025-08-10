Стали известны все команды-участницы LAN-финала BLAST Bounty Season 2
LAN-финал BLAST Bounty Season 2 стартует 14 августа в Мальте.
В основной стадии турнира примут участие 8 команд, которые прошли отборочные. В их числе: Team Vitality, MOUZ, Team Spirit, The MongolZ, Aurora Gaming, Astralis, Team Liquid, Virtus.Pro. Турнир будет состоять из двух этапов: матчи на вылет и сетка single elimination.
BLAST Bounty Season 2 Finals пройдет с 14 по 17 августа 2025 года в Мальте. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.
Филатов Руслан
Новости