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13 июля 2025, 11:56

Расписание второго игрового дня игр на вылет Riyadh Masters 2025

Постер Riyadh Masters 2025.
Фото EWC

13 июля пройдут заключительные матчи стадии «на вылет» в рамках Riyadh Masters 2025 по Dota 2.

Расписание второго игрового дня Elimination Phase:

В 12.00:

PARIVISION — Xtreme Gaming

В 15.30:

Gaimin Gladiators — Team Yandex

Tundra Esports — Talon Esports

В 19.00:

Natus Vincere —Team Falcons

Напомним, турнир проходит в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Призовой фонд составляет 3 миллиона долларов, а событие проходит с 08.07.2025 по 19.07.2025.

Филатов Руслан

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