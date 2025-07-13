Расписание второго игрового дня игр на вылет Riyadh Masters 2025
13 июля пройдут заключительные матчи стадии «на вылет» в рамках Riyadh Masters 2025 по Dota 2.
Расписание второго игрового дня Elimination Phase:
В 12.00:
PARIVISION — Xtreme Gaming
В 15.30:
Gaimin Gladiators — Team Yandex
Tundra Esports — Talon Esports
В 19.00:
Natus Vincere —Team Falcons
Напомним, турнир проходит в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Призовой фонд составляет 3 миллиона долларов, а событие проходит с 08.07.2025 по 19.07.2025.
Филатов Руслан
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