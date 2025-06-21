CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

21 июня 2025, 17:43

Победители BetBoom Streamers Battle 10 пожертвовали призовые в московский приют

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Пакеты с кормом полученные приютом.
Фото Telegram

8 июня команда Романа «Ramzes666» Кушнарева выиграла BetBoom Streamers Battle 10, заработав 2 млн рублей.

В Telegram-канале приюта сообщили, что «Ramzes666», Андрей «Afoninje» Афонин и стример Равшан «Ravshann» Джульпаев пожертвовали свои призовые в московский «Приют Бирюлево» для бездомных кошек и собак. В общей сложности на эти средства было закуплено 366 килограмм лечебного корма.

Капитан команды, стример Роман Кушнарев, лично приехал в приют и пообщался с животными, которые находятся на попечении специалистов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
19 лет назад Месси искупал в ванночке младенца Ямаля. Как случилась первая встреча будущих финалистов ЧМ-2026?
Атака ВСУ на логистические центры в Котовске и Электростали. Что известно
Минфин в третий раз за месяц не продал ОФЗ. Что это значит для инвестора
ЧМ-2026: Трамп опять вспомнил Балогуна, Инфантино его похвалил, Франция и Англия не хотят играть, а билеты на дуэль Месси и Ямаля продают за 360 млн 
Тренер Слуцкий поставил Китай в пример для развития России
Фланги сборной Испании могут решить судьбу финала. Как действуют Ямаль, Кукурелья и другие
Популярное видео
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Расписание матчей полуфинала BLAST Austin Major 2025

Результаты первого дня турнира PGL Wallachia Season 5

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости