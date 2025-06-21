Победители BetBoom Streamers Battle 10 пожертвовали призовые в московский приют

8 июня команда Романа «Ramzes666» Кушнарева выиграла BetBoom Streamers Battle 10, заработав 2 млн рублей.

В Telegram-канале приюта сообщили, что «Ramzes666», Андрей «Afoninje» Афонин и стример Равшан «Ravshann» Джульпаев пожертвовали свои призовые в московский «Приют Бирюлево» для бездомных кошек и собак. В общей сложности на эти средства было закуплено 366 килограмм лечебного корма.

Капитан команды, стример Роман Кушнарев, лично приехал в приют и пообщался с животными, которые находятся на попечении специалистов.