Уфимский университет науки и технологий — победитель Всероссийской киберспортивной студенческой лиги ГигаЧат
19 мая прошел финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги ГигаЧат в двух городах России: Москва (VK Play Арена) и Нижний Новгород (ФОК «Мещерский»). В результате которого Уфимский университет науки и технологий занял первое место в общем рейтинге. Три года подряд до этого стабильно первое место занимал МИРЭА, однако в этом году им не удалось дойти до финального этапа.
Отдельно по дисциплинам игроки заняли следующие места:
StarCraft 2
1 место — Севастопольский государственный университет (Севастополь)
2 место — Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича (Санкт-Петербург)
3 место — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва)
«Организация самого турнира понравилась. Правда для меня маловаты были мониторы.»
«Сейчас я состою в профессиональной команде и планирую продолжать дальше расти в дисциплине.»
Tekken 8
1 место — Уфимский университет науки и технологий (Республика Башкортостан)
2 место — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва)
3 место — Новосибирский государственный технический университет (Новосибирская область)
«По сравнению с предыдущими годами этот турнир оказался тяжелее.»
«Я хочу дальше развиваться в дисциплине, даже несмотря на то, что шанс попадания в профессиональную организацию довольно низок.»
Counter-Strike 2
1 место — Уфимский университет науки и технологий (Республика Башкортостан)
2 место — Тамбовский государственный университет (Тамбовская область)
3 место — Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича (Санкт-Петербург)
«В этом году наши оппоненты по дисциплине сильно просели. Нам все говорили, что мы были явными фаворитами.»
«Мы выиграли, даже несмотря на то, что у нас произошла осечка во время финальной игры. Мы неправильно использовали людей, но потом сделали корректировки и результат стал совершенно другим на той же карте.»
Dota 2
1 место — Тамбовский государственный университет (Тамбовская область)
2 место — Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (Чувашская республика)
3 место — Севастопольский государственный университет (Севастополь)
«Для меня студенческий киберспорт — это возможность провести время с друзьями, поиграть в любимую игру, а также показать себя на арене с другими студентами, играющими в доту.»
«Самым запоминающимся моментом за весь турнир стала первая игра финала. Мой тиммейт убил один пятерых игроков.»
«Для нас было важно выиграть юбилейный сезон турнира, потому что мы участвовали в финальных этапах раз шесть или семь уже. У нас бывали и вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые, каких только не было мест. И наконец вершина нам покорилась. Особенно приятно, что получилось взять десятый сезон. Цифры красивые».
«В Уфимском университете науки и технологий система выстроена уже достаточно давно. Мы получаем самую большую из всех возможных поддержек со стороны нашего ректора Захарова Вадима Петровича и, в целом, руководства университета. Я думаю, что наше первое место на ВКСЛ лишь выступит подтверждением тех условий, которые у нас студенты уже получают».