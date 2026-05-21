CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

Уфимский университет науки и технологий — победитель Всероссийской киберспортивной студенческой лиги ГигаЧат

Полина Вишнякова
Студенты и тренер из Уфимского университета науки и технологий.
Фото ВКСЛ

19 мая прошел финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги ГигаЧат в двух городах России: Москва (VK Play Арена) и Нижний Новгород (ФОК «Мещерский»). В результате которого Уфимский университет науки и технологий занял первое место в общем рейтинге. Три года подряд до этого стабильно первое место занимал МИРЭА, однако в этом году им не удалось дойти до финального этапа.

Отдельно по дисциплинам игроки заняли следующие места:

StarCraft 2

1 место — Севастопольский государственный университет (Севастополь)

2 место — Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича (Санкт-Петербург)

3 место — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва)

F2ClicK.
Фото ВКСЛ

«Организация самого турнира понравилась. Правда для меня маловаты были мониторы.»

«Сейчас я состою в профессиональной команде и планирую продолжать дальше расти в дисциплине.»

Николай (F2ClicK) — студент 1 курса колледжа при Севастопольском государственном университете, киберспортсмен по дисциплине StarCraft 2

Tekken 8

1 место — Уфимский университет науки и технологий (Республика Башкортостан)

2 место — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва)

3 место — Новосибирский государственный технический университет (Новосибирская область)

Pelveshka.
Фото ВКСЛ

«По сравнению с предыдущими годами этот турнир оказался тяжелее.»

«Я хочу дальше развиваться в дисциплине, даже несмотря на то, что шанс попадания в профессиональную организацию довольно низок.»

Владислав (Pelveshka) — студент 3 курса бакалавриата Уфимского университета науки и технологий, киберспортсмен по дисциплине Tekken 8

Counter-Strike 2

1 место — Уфимский университет науки и технологий (Республика Башкортостан)

2 место — Тамбовский государственный университет (Тамбовская область)

3 место — Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича (Санкт-Петербург)

Команда по CS2.
Фото ВКСЛ

«В этом году наши оппоненты по дисциплине сильно просели. Нам все говорили, что мы были явными фаворитами.»

«Мы выиграли, даже несмотря на то, что у нас произошла осечка во время финальной игры. Мы неправильно использовали людей, но потом сделали корректировки и результат стал совершенно другим на той же карте.»

Кирилл — студент 3 курса бакалавриата Уфимского университета науки и технологий, киберспортсмен по дисциплине Counter-Strike 2

Dota 2

1 место — Тамбовский государственный университет (Тамбовская область)

2 место — Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (Чувашская республика)

3 место — Севастопольский государственный университет (Севастополь)

Зрители турнира ВКСЛ в Нижнем Новгороде.
Фото ВКСЛ

«Для меня студенческий киберспорт — это возможность провести время с друзьями, поиграть в любимую игру, а также показать себя на арене с другими студентами, играющими в доту.»

«Самым запоминающимся моментом за весь турнир стала первая игра финала. Мой тиммейт убил один пятерых игроков.»

Андрей — студент 1 курса магистратуры Тамбовского государственного университета, киберспортсмен по дисциплине Dota 2

Главный тренер студенческой сборной Уфимского университета науки и технологий.
Фото ВКСЛ

«Для нас было важно выиграть юбилейный сезон турнира, потому что мы участвовали в финальных этапах раз шесть или семь уже. У нас бывали и вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые, каких только не было мест. И наконец вершина нам покорилась. Особенно приятно, что получилось взять десятый сезон. Цифры красивые».


«В Уфимском университете науки и технологий система выстроена уже достаточно давно. Мы получаем самую большую из всех возможных поддержек со стороны нашего ректора Захарова Вадима Петровича и, в целом, руководства университета. Я думаю, что наше первое место на ВКСЛ лишь выступит подтверждением тех условий, которые у нас студенты уже получают».

Кашфуллин Роман — главный тренер студенческой сборной Уфимского университета науки и технологий

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
TMZ сообщил о смерти актера Тима Карри на 81-м году жизни
Иностранные фигуристы убрали флаги своих стран в знак солидарности с Лазаревым
Reuters сообщило об отказе Цукерберга от замены сотрудников на ИИ
Мостовой отказывается от «Рубина», Кисляку нашли клуб в Турции. Трансферные слухи РПЛ
Трамп рассказал о состоянии Моджтабы Хаменеи после удара армии США
Российские шахматисты пропустят третью олимпиаду подряд. Решение продавил Ананд
Популярное видео
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Александр Бурмистров снова едет в Америку
Александр Бурмистров снова едет в Америку
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кубок мира по киберспорту Esports World Cup 2026 пройдет в Париже

Team Falcons прошла в полуфинал CS Asia Championships 2026 — она одержала победу над Legacy
Новости
RSS RSS
Все новости