Уфимский университет науки и технологий — победитель Всероссийской киберспортивной студенческой лиги ГигаЧат

19 мая прошел финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги ГигаЧат в двух городах России: Москва (VK Play Арена) и Нижний Новгород (ФОК «Мещерский»). В результате которого Уфимский университет науки и технологий занял первое место в общем рейтинге. Три года подряд до этого стабильно первое место занимал МИРЭА, однако в этом году им не удалось дойти до финального этапа.

Отдельно по дисциплинам игроки заняли следующие места:

StarCraft 2

1 место — Севастопольский государственный университет (Севастополь)

2 место — Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича (Санкт-Петербург)

3 место — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва)

F2ClicK. Фото ВКСЛ

«Организация самого турнира понравилась. Правда для меня маловаты были мониторы.» «Сейчас я состою в профессиональной команде и планирую продолжать дальше расти в дисциплине.» Николай (F2ClicK) — студент 1 курса колледжа при Севастопольском государственном университете, киберспортсмен по дисциплине StarCraft 2

Tekken 8

1 место — Уфимский университет науки и технологий (Республика Башкортостан)

2 место — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва)

3 место — Новосибирский государственный технический университет (Новосибирская область)

Pelveshka. Фото ВКСЛ

«По сравнению с предыдущими годами этот турнир оказался тяжелее.» «Я хочу дальше развиваться в дисциплине, даже несмотря на то, что шанс попадания в профессиональную организацию довольно низок.» Владислав (Pelveshka) — студент 3 курса бакалавриата Уфимского университета науки и технологий, киберспортсмен по дисциплине Tekken 8

Counter-Strike 2

1 место — Уфимский университет науки и технологий (Республика Башкортостан)

2 место — Тамбовский государственный университет (Тамбовская область)

3 место — Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича (Санкт-Петербург)

Команда по CS2. Фото ВКСЛ

«В этом году наши оппоненты по дисциплине сильно просели. Нам все говорили, что мы были явными фаворитами.» «Мы выиграли, даже несмотря на то, что у нас произошла осечка во время финальной игры. Мы неправильно использовали людей, но потом сделали корректировки и результат стал совершенно другим на той же карте.» Кирилл — студент 3 курса бакалавриата Уфимского университета науки и технологий, киберспортсмен по дисциплине Counter-Strike 2

Dota 2

1 место — Тамбовский государственный университет (Тамбовская область)

2 место — Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (Чувашская республика)

3 место — Севастопольский государственный университет (Севастополь)

Зрители турнира ВКСЛ в Нижнем Новгороде. Фото ВКСЛ

«Для меня студенческий киберспорт — это возможность провести время с друзьями, поиграть в любимую игру, а также показать себя на арене с другими студентами, играющими в доту.» «Самым запоминающимся моментом за весь турнир стала первая игра финала. Мой тиммейт убил один пятерых игроков.» Андрей — студент 1 курса магистратуры Тамбовского государственного университета, киберспортсмен по дисциплине Dota 2

Главный тренер студенческой сборной Уфимского университета науки и технологий. Фото ВКСЛ