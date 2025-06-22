CyberPRO
22 июня, 20:42

Nigma Galaxy потерпела поражение от OG в рамках PGL Wallachia season 5

Постер PGL Wallachia season 5.
Фото PGL

Команда OG уверенно побеждает Nigma Galaxy со счетом 2:0.

OG переиграли команду Омара «OmaR» Муграби, тем самым добыв себе первую победу на PGL Wallachia season 5. Nigma Galaxy же, выиграв только одну карту в двух сериях, отправляется на 0-2. MVP матча стал оффлейнер Михайло «MikSa'» Йованович, который присоединился к команде месяц назад.

В следующем раунде Nigma будет сражаться в матче на вылет. Игры третьего тура запланированы на 23 июня.

Филатов Руслан

