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NAVOMIR Team переиграла CLOUD CLAN в финале Суперкубка Медиа Кибер Лиги по CS2 и забрала 2,5 миллиона рублей

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Трофей Суперкубка Медиа Кибер Лиги.
Фото Суперкубок Медиа Кибер Лиги

В напряженном финальном противостоянии Суперкубка Медиа Кибер Лиги определился победитель по дисциплине CS2. Решающий матч турнира завершился триумфом коллектива NAVOMIR Team, который оказался сильнее соперников из CLOUD CLAN Team.

Борьба за чемпионство и крупный призовой фонд завершилась уверенной победой NAVOMIR. За первое место команда получила внушительную сумму в размере 2,5 миллиона рублей. Серебряные призеры, представляющие CLOUD CLAN Team, также не остались без наград: за второе место им был вручен чек на 1,5 миллиона рублей.

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