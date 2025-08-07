FURIA одолели BIG на BLAST Bounty 2025 Season 2

Первая игра третьего игрового дня BLAST Bounty 2025 Season 2 (закрытые отборочные) завершилась победой FURIA.

Бразильский коллектив без проблем смог выбить BIG с турнира, разгромив оппонентов на их пике. Матч завершился со счетом 2:0 (Inferno пик BIG 13:2, Dust2 пик FURIA 13:8). MVP встречи стал Юри «yuurih» Сантос с рейтингом 1.46. FURIA проходит в следующий этап, а BIG завершают свое выступление на BLAST Bounty 2025 Season 2.

Филатов Руслан