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Онлайн в СS2 впервые в году пошел на спад. Пиковый показатель упал почти на 100 тысяч

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Counter-Strike 2.
Фото Counter-Strike 2

Counter-Strike 2 впервые по ходу 2025 года не сумела продемонстрировать рост по среднему и пиковому онлайну. Число игроков в среднем за месяц сократилось незначительно. В мае 2025 года среднесуточное количество игроков уменьшилось примерно на 0,68 процента (чуть более 7 тысяч) по сравнению с апрелем. Однако максимальное количество одновременных игроков снизилось существеннее — с 1,811 миллиона в апреле до 1,712 миллиона в мае.

Статистика онлайна в CS2 за последний год.
Фото steamcharts.com

В конце месяца в игре вышло обновление, связанное с предстоящим мейджором BLAST.tv Austin Major 2025, так что в июне CS2, вероятно, снова начнет набирать популярность.

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