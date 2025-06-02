Онлайн в СS2 впервые в году пошел на спад. Пиковый показатель упал почти на 100 тысяч

Counter-Strike 2 впервые по ходу 2025 года не сумела продемонстрировать рост по среднему и пиковому онлайну. Число игроков в среднем за месяц сократилось незначительно. В мае 2025 года среднесуточное количество игроков уменьшилось примерно на 0,68 процента (чуть более 7 тысяч) по сравнению с апрелем. Однако максимальное количество одновременных игроков снизилось существеннее — с 1,811 миллиона в апреле до 1,712 миллиона в мае.

Статистика онлайна в CS2 за последний год. Фото steamcharts.com

В конце месяца в игре вышло обновление, связанное с предстоящим мейджором BLAST.tv Austin Major 2025, так что в июне CS2, вероятно, снова начнет набирать популярность.