Team Spirit переиграла Yakult Brothers в первом туре PGL Wallachia Season 6

Team Spirit одержала воелвую победу над Yakult Brothers в своем стартовом матче на PGL Wallachia Season 6. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:1 в пользу «драконов».

PGL Wallachia Season 6 — тир-1 турнир по Dota 2 в LAN-формате, который проходит в Бухаресте с 15 по 23 ноября. 16 топовых коллективов сражаются за престижный титул и призовой фонд в размере 1 миллион долларов. Победителем прошлого ивента этой серии стала BetBoom Team, переигравшая в финале Gaimin Gladiators.