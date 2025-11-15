Team Liquid встретится с Xtreme Gaming во втором раунде PGL Wallachia Season 6

Team Liquid сразится с Xtreme Gaming во втором раунде PGL Wallachia Season 6. BO3-противостояние начнется 16 ноября в 11.00 по московскому времени.

PGL Wallachia Season 6 — тир-1 турнир по Dota 2 в LAN-формате, который проходит в Бухаресте с 15 по 23 ноября. 16 топовых коллективов сражаются за престижный титул и призовой фонд в размере 1 миллион долларов. Победителем прошлого ивента этой серии стала BetBoom Team, переигравшая в финале Gaimin Gladiators.