Опубликовано расписание второго игрового дня на PGL Wallachia Season 6
Стало известно расписание второго игрового дня на PGL Wallachia Season 6.
- 11.00 МСК: Team Liquid — Xtreme Gaming и PARIVISION — Team Cobra
- 14.00 МСК: Team Spirit — MOUZ и Tidebound — Yakult Brothers
- 17.00 МСК: BetBoom Team — Natus Vincere и HEROIC — Roar Gaming
-
20.00 МСК: Tundra Esports — OG и Nigma Galaxy — GamerLegion
Расписание матчей второго игрового дня на PGL Wallachia Season 6.Фото DLTV
PGL Wallachia Season 6 — тир-1 турнир по Dota 2 в LAN-формате, который проходит в Бухаресте с 15 по 23 ноября. 16 топовых коллективов сражаются за престижный титул и призовой фонд в размере 1 миллион долларов. Победителем прошлого ивента этой серии стала BetBoom Team, переигравшая в финале Gaimin Gladiators.
Новости