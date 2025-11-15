CyberPRO
15 ноября, 23:35

Опубликовано расписание второго игрового дня на PGL Wallachia Season 6

Алексей Буланов
Трофей PGL Wallachia.
Фото PGL

Стало известно расписание второго игрового дня на PGL Wallachia Season 6.

  • 11.00 МСК: Team Liquid — Xtreme Gaming и PARIVISION — Team Cobra
  • 14.00 МСК: Team Spirit — MOUZ и Tidebound — Yakult Brothers
  • 17.00 МСК: BetBoom Team — Natus Vincere и HEROIC — Roar Gaming
  • 20.00 МСК: Tundra Esports — OG и Nigma Galaxy — GamerLegion
    Расписание матчей второго игрового дня на PGL Wallachia Season 6.
    Фото DLTV

PGL Wallachia Season 6 — тир-1 турнир по Dota 2 в LAN-формате, который проходит в Бухаресте с 15 по 23 ноября. 16 топовых коллективов сражаются за престижный титул и призовой фонд в размере 1 миллион долларов. Победителем прошлого ивента этой серии стала BetBoom Team, переигравшая в финале Gaimin Gladiators.

