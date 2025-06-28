Gaimin Gladiators — первые финалисты PGL Wallachia Season 5

В принципиальном матче между Team Liquid и Gaimin Gladiators последние вышли победителями со счетом 2:0.

«Гладиаторы» уверенно обыграли Liquid и становятся первыми финалистами PGL Wallachia Season 5, игра пройдет 29 июня в 15.00 по МСК. Квин «Quinn» Каллахан продемонстрировал уверенную игру после высказывания тренера Liquid Уильяма «Blitz» Ли и закончил серию со счетом 22/8. Лучшим игроком встречи стал керри GG Илимжан «Watson» Исламбеков.

В свою очередь Team Liquid получат второй шанс на выход в гранд-финал и ожидают своих соперников по итогу матча BetBoom Team — Team Spirit.

Филатов Руслан