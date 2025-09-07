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7 сентября 2025, 14:13

PGL нарушили собственные правила проведения матчей

Логотип PGL.
Фото PGL

PGL нарушили собственные правила проведения матчей на The International 2025.

Эгида The International-2025.«TI14, мы идем за тобой». Киберспортсмены, которые могут пополнить свою коллекцию очередной эгидой

Известный аналитик Бен «Noxville» Стинуизен выяснил, что по правилам PGL матчи должны были выглядеть по-другому. Team Spirit должны были играть против HEROIC, а Team Falcons против Yakutou Brothers. Однако организаторы посчитали, что неразумно заставлять команды играть 3 матча в день, и распределили их.

The International 2025 проходит с 4 по 14 сентября в Германии. Призовой фонд составляет 2,39 миллиона долларов.

Филатов Руслан

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