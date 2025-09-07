PGL нарушили собственные правила проведения матчей

PGL нарушили собственные правила проведения матчей на The International 2025.

Известный аналитик Бен «Noxville» Стинуизен выяснил, что по правилам PGL матчи должны были выглядеть по-другому. Team Spirit должны были играть против HEROIC, а Team Falcons против Yakutou Brothers. Однако организаторы посчитали, что неразумно заставлять команды играть 3 матча в день, и распределили их.

The International 2025 проходит с 4 по 14 сентября в Германии. Призовой фонд составляет 2,39 миллиона долларов.

Филатов Руслан