9INE одержали первую победу на закрытых квалификациях StarLadder StarSeries Fall 2025

Аутсайдеры матча 9INE смогли одержать победу над NiP на закрытых квалификациях StarLadder StarSeries Fall 2025.

В тяжелой игре сильнейшими оказался коллектив Расмуса «raalz» Стинсборга. Матч завершился со счетом 2:1 (Mirage пик NiP 6:13, Ancient пик 9INE 13:7, Overpass оставшийся пик 13:6). MVP встречи был признан Ян «cej0t» Дил (1.33).

Основная стадия турнира пройдет с 18 по 21 сентября в Будапеште, Венгрия. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.

Филатов Руслан