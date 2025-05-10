Perfecto заявлен запасным Team Falcons на BLAST.tv Austin Major 2025

Илья Perfecto Залуцкий, профессиональный игрок в Counter-Strike 2, включен в состав команды Team Falcons для участия в предстоящем турнире BLAST.tv Austin Major 2025 в качестве запасного игрока. Это стало известно после публикации официальных списков участников на сайте организаторов турнира.

Perfecto сможет выйти в стартовом составе, если потребуется заменить одного из основных игроков в непредвиденных обстоятельствах.

Ранее Perfecto участвовал в турнире IEM Dallas 2025 в составе команды BCGame. После завершения этого ивента киберспортсмен сообщил, что не планирует продолжать выступления за эту организацию.