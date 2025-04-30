Perfecto сыграет за BCGame на IEM Dallas 2025

Российский киберспортсмен Илья Perfecto Залуцкий выступит за состав BCGame по CS2 на IEM Dallas 2025. Об этом представители клуба сообщили в социальных сетях.

В анонсе сообщается, что Perfecto выступит за команду в качестве стендина, заменив Йоакима jkaem Мирбустада. Последний был отправлен в инактив после обвинений в наличии долгов на сумму более 300 тысяч долларов.

IEM Dallas 2025 состоится в США с 19 по 25 мая. Участники турнира поборются за призовой фонд в размере 300 тысяч долларов. Для Perfecto это будет первый крупный LAN-турнир с апреля 2024 года, когда он участвовал в IEM Chengdu 2025 с командой Cloud9.