30 апреля, 09:05

Perfecto сыграет за BCGame на IEM Dallas 2025

Камила Абдурахманова
корреспондент

Российский киберспортсмен Илья Perfecto Залуцкий выступит за состав BCGame по CS2 на IEM Dallas 2025. Об этом представители клуба сообщили в социальных сетях.

В анонсе сообщается, что Perfecto выступит за команду в качестве стендина, заменив Йоакима jkaem Мирбустада. Последний был отправлен в инактив после обвинений в наличии долгов на сумму более 300 тысяч долларов.

IEM Dallas 2025 состоится в США с 19 по 25 мая. Участники турнира поборются за призовой фонд в размере 300 тысяч долларов. Для Perfecto это будет первый крупный LAN-турнир с апреля 2024 года, когда он участвовал в IEM Chengdu 2025 с командой Cloud9.

