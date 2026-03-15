Максим Флёр — о переезде финала МСКЛ на VK Play Арену и планах на новый сезон

Президент Федерации компьютерного спорта Москвы Максим Флёр дал эксклюзивное интервью на финале Московской студенческой киберспортивной лиги (МСКЛ). Он рассказал о смене площадки, особых условиях для столичных вузов и планах на будущий сезон.

Почему финал переехал на VK Play Арену

— МСКЛ впервые проводится не в стенах институтов-участников, а на VK Play Арене. С чем связан такой переход?

— Мы достаточно часто работаем с VK на этой площадке. Именно здесь ранее проходили наши грандиозные соревнования для Министерства высшего образования и науки под названием «Битва за науку» в 2021 году. Это место мы очень любим.

К тому же, это площадка наших близких коллег из ФКС России. А МСКЛ — это отборочный этап на Всероссийскую киберспортивную лигу (ВКСЛ), так что, мне кажется, всё абсолютно гармонично вписывается в концепцию. Нам нравится проводить турниры и в вузах, просто в этом сезоне мы посчитали, что наиболее оптимальным будет организовать финал здесь.

О квотах для Москвы и особенном положении МИРЭА

— Насколько мы знаем, МИРЭА уже гарантировал себе участие в финале ВКСЛ. Почему было принято такое решение, и сохраняется ли квота для победителей МСКЛ?

— Москва — крупнейший регион России. В этом году от столицы на всероссийские соревнования поедет не только наша двойка победителей (первое и второе место в командном зачете МСКЛ), но и МИРЭА — по отдельному приглашению.

Это решение Федерации компьютерного спорта России. Нам очень повезло, что наш регион получил такой бонус. Так что путевки получат и два призера лиги, и МИРЭА по специальному инвайту.

О личных симпатиях и фаворитах турнира

— За какой вуз вы болеете в этом сезоне? У кого, на ваш взгляд, больше всего шансов на успех?

— Не могу отметить кого-то одного. Безусловно, я очень люблю Высшую школу экономики, так как с этим вузом тесно связано мое собственное образование. А например, на турнире по StarCraft я болел за команду НИУ «МЭИ», потому что мой отец — выпускник этого университета. Так что сегодня у меня семейные симпатии.

Планы на новый сезон и новые дисциплины

— Финал МСКЛ не ставит точку в сезоне? Что ждет студентов дальше?

— Да, на МСКЛ 16-го сезона сегодня турниры не заканчивается. Мы провели финал отборочных на ВКСЛ, но игры по дисциплинам, которые не входят в программу Всероссийской лиги, продолжатся до конца марта.

А уже осенью нас ждет шестой сезон Московской студенческой киберспортивной лиги ПЛЮС. Это наши осенние соревнования, которые объединят игроков со всей России. Мы ожидаем традиционного увеличения числа участников (в прошлом году было 211 учебных заведений) и очень сильную заявочную кампанию. Будут выступать будущие звезды российского и мирового киберспорта.

— Планируете ли вводить новые дисциплины? Например, Escape from Tarkov или что-то еще? «Мир Танков» у вас уже есть.

— В этом году мы останемся с аудиторией наших традиционных дисциплин, где у нас уже сформировался серьезный состав участников. Но мы смотрим также и на мобильные шутеры. Возможно, в ближайшее время добавим какой-то из них в список дисциплин. Будем следить за запросами аудитории.